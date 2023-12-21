فرنسا تغلق سفارتها في النيجر

قرّرت فرنسا إغلاق سفارتها في نيامي عاصمة النيجر، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.

وقالت تلك المصادر إن "السفارة الفرنسية في النيجر لم تعد في وضع يتيح لها العمل بشكل طبيعي أو أداء مهامها. مع أخذ هذا الوضع في الاعتبار، قررنا إغلاق سفارتنا في الفترة المقبلة".

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن البعثة الفرنسية شرعت في إجراءات "صرف وتعويض" الموظفين المحليين.

وتوترت العلاقات بين فرنسا والنيجر إثر سيطرة الجيش على السلطة بعد أن أطاح بالرئيس محمد بازوم.

وألغى المجلس العسكري عددا من الاتفاقيات العسكرية المبرمة بين نيامي وباريس.

وسحبت فرنسا سفيرها من نيامي بعد أن طلبت منه النيجر المغادرة. تبع ذلك انسحاب القوات الفرنسية التي كانت تشارك في محاربة الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الأفريقي.