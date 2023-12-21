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«الرئاسي الليبي»: مبادرة باتيلي تسهم في معالجة الأزمة السياسية

خلال اللقاء
22 ديسمبر 2023 01:27

حسن الورفلي (بنغازي)

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اعتبر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن مبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، ستسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي وتفضي إلى انتخابات شفافة ترضى بنتائجها كل الأطراف في البلاد.
وأكد المنفي خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال سفارة واشنطن في ليبيا جيرمي برنت، في طرابلس، أن موقفه «ثابت تجاه القضية الليبية، وأن مبادرة باتيلي سوف تُسهم في معالجة حالة الانسداد السياسي، وتفضي إلى انتخابات شفافة مبنية على أسس متينة وثابتة، وترضى بنتائجها كل الأطراف».
وفي 23 نوفمبر الماضي، وجه باتيلي عبر بيان دعوات إلى الأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا، للمشاركة في اجتماع سيُعقد خلال الفترة المقبلة، بغية التوصل إلى تسوية سياسية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي، المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
من جانبه، أكد نورلاند دعمه لمبادرة باتيلي «التي تهدف لإنجاح العملية الانتخابية، وتحقيق الاستقرار في كافة أنحاء ليبيا».
وأعرب عن «تقديره لدور المنفي في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وجهوده لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات حرة ونزيهة».
والثلاثاء، أكد المنفي، تمسكه بـ«ضرورة انتهاء كل المراحل الانتقالية في ليبيا عبر انتخابات عادلة ونزيهة»، خلال لقائه بطرابلس سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا مارتن لونغدن.
وفي سياق متصل، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، أمس، إن حكومته ستشارك في الاجتماعات المزمع عقدها بين الأطراف الليبية في الفترة المقبلة برعاية أممية، مشيراً إلى أن ذلك بهدف «إيجاد قاعدة دستورية انتخابية عادلة».
تصريحات الدبيبة جاءت خلال استقباله أمس، المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، وفق بيان للمكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية.
وجاء في البيان أن «الدبيبة أكد أن مشاركة حكومة الوحدة الوطنية في الاجتماعات المزمع القيام بها والتي يعمل على تنسيقها المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تأتي بهدف إيجاد قاعدة قانونية دستورية عادلة تمكن من إجراء الانتخابات».
وأضاف أن «الدبيبة أكد للمبعوث الأميركي على موقف حكومة الوحدة الوطنية الداعم لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية بشكل مباشر دون أي مسارات موازية تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي».
وتشهد ليبيا صراعاً على السلطة بين حكومة عيّنها مجلس النواب مطلع 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

المجلس الرئاسي الليبي
ليبيا
محمد المنفي
عبد الله باتيلي
الأمم المتحدة
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
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