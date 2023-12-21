مقتل 10 إرهابيين في الصومال

مقديشو (الاتحاد)

لقي 10 عناصر من ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مصرعهم في عملية مشتركة نفذها الجيش الصومالي والقوات الجوية الأميركية، وفق ما أعلنته وزارة الإعلام الصومالية أمس.

وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن «العملية جرت الأربعاء، في ولاية جوبالاند الإقليمية، حيث تمت تصفية مجموعة من ميليشيات الشباب الإرهابية الذين كانوا يتجمعون على الحدود بين محافظتي جوبا السفلى وجوبا الوسطى».

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية نجحت في غضون أشهر في استعادة عدة مناطق وسط وجنوب البلاد من ميليشيات «الشباب» الإرهابية وتواصل زحفها نحو معاقل الإرهابيين بهدف القضاء على فلول العناصر الإرهابية المتبقية في بعض المناطق الريفية.