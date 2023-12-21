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القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر

القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات «إخوانية» 4 أشهر
22 ديسمبر 2023 01:28

تونس (الاتحاد)

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مدد القضاء التونسي أمس، توقيف قيادات بارزة بحركة «النهضة» الإخوانية وحلفائهم للمرة الثانية ولمدة 4 أشهر، وذلك لتورطهم في التآمر على أمن الدولة.
وقال قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب إنه جرى التمديد في التوقيف التحفظي بحق قادة حركة «النهضة» وحلفائهم المتهمين على ذمة القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي، وأبرزهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري. 
وفي 14 فبراير الماضي، أحبطت السلطات التونسية مخططاً للتآمر على أمن الدولة الداخلي، بقيادة «الإخوان» وحلفائهم، حيث كان يهدف إلى تأجيج الشارع بغية بث الخوف وإحداث القلاقل العامة.

القضاء التونسي
تونس
حركة النهضة
حركة النهضة الإخوانية
مكافحة الإرهاب
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