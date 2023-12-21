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الاتحاد الأوروبي يدعم تونس بـ150 مليون يورو لتعزيز التنمية

الاتحاد الأوروبي يدعم تونس بـ150 مليون يورو لتعزيز التنمية
22 ديسمبر 2023 01:27

تونس (الاتحاد)

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وقعت الحكومة التونسية اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي تحصل فيه على دعم مالي بقيمة 150 مليون يورو لدعم مجهودات التنمية. وقالت الخارجية التونسية في بيان، إن «تونس والاتحاد الأوروبي اتفقا على برنامج دعم بقيمة 150 مليون يورو، بهدف دعم مجهودات الحكومة للنهوض بالتنمية الاقتصادية، خاصة تحسين التّصرف في المالية العمومية ودعم مناخ الأعمال والاستثمار». ويندرج الدعم في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الموقعة بتاريخ 16 يوليو الماضي.
وتتضمن مذكرة التفاهم، 5 محاور تتعلّق بدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتّجارية، وتحول الطاقة، والتّقارب بين الشعوب، والهجرة والتّنقل.
ووقعت تونس والمفوضية الأوروبية منتصف يوليو الماضي مذكرة تفاهم من أجل مكافحة الهجرة غير النظامية مقابل حوافز اقتصادية ومالية بقيمة إجمالية تفوق مليار يورو.

الاتحاد الأوروبي
تونس
الحكومة التونسية
وزارة الخارجية التونسية
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