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أمر إسرائيلي بإخلاء منطقة واسعة في خان يونس

مبانٍ مدمرة جراء القصف الإسرائيلي في غزة (أ ف ب)
22 ديسمبر 2023 01:28

غزة (وكالات) 

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أمرت إسرائيل بإخلاء منطقة واسعة في كبرى مدن جنوب قطاع غزة خان يونس، بينما تتواصل الجهود للتوصل إلى هدنة في الحرب المستمرة التي أفضت إلى سقوط عشرين ألف قتيل.وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في تقرير، إنّ الجيش الإسرائيلي أمر «بالإخلاء الفوري» لمنطقة «تغطي حوالى عشرين في المئة» من مساحة مدينة خان يونس، مشيراً إلى أن «حجم عمليات النزوح التي ستنجم عن أمر الإخلاء ليس واضحاً».
وحرم قطاع غزة من الكهرباء بسبب الحصار الشامل الذي تفرضه إسرائيل، ولا يملك عدد كبير من السكان سوى المذياع وتناقل الأنباء بينهم للحصول على معلومات.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إنّ المنطقة التي أمرت إسرائيل بإخلائها كان يقطنها قبل بدء الحرب في السابع من أكتوبر أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ بدء النزاع حوالى 141 ألف فلسطيني يعيشون حالياً في 32 مخيّماً.
وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الاثنين تكثيف عملياته في خان يونس.

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