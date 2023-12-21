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كندا: حملة إسرائيل في غزة تعرض أمنها للخطر

تصاعد أعمدة الدخان في غزة جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
22 ديسمبر 2023 01:27

أوتاوا (رويترز) 

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قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقابلة، بُثت أمس، إن أصدقاء إسرائيل المقربين قلقون من أن حملتها العسكرية في قطاع غزة تُهدد بتعريض أمن إسرائيل على المدى الطويل للخطر.
وتمثل تعليقاته التعبير الأخير عن القلق من جانب حلفاء إزاء تزايد عدد القتلى بين سكان غزة، وتقول السلطات الصحية المحلية إن العدد اقترب من 20 ألف قتيل. وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصف القطاع الساحلي الفلسطيني أمس.
ودأب ترودو على قول إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، لكن مع تزايد عدد القتلى من المدنيين الذين سقطوا جراء القصف الجوي والاجتياح البري الإسرائيلي، شدد ترودو من لهجته تدريجياً.
وذكر ترودو لهيئة الإذاعة الكندية أن أقرب أصدقاء إسرائيل «يتزايد قلقهم من أن التحركات على المدى القصير التي تتخذها إسرائيل تعرض أمنها للخطر على المدى الطويل بل ودعمها في المستقبل».
ودعمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا الأسبوع الماضي جهوداً دولية عاجلة نحو «وقف إطلاق نار مستدام» في غزة، في تعبير عن مخاوفها بالتنسيق فيما بينها بعد فترة وجيزة من تحذير الولايات المتحدة إسرائيل من تراجع الدعم الدولي.
ودعا ترودو إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

كندا
رئيس الوزراء الكندي
جاستن ترودو
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