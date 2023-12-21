مباحثات أردنية فرنسية حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

العقبة (الاتحاد)

أجرى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وعملية السلام في الشرق الأوسط.

ونقل بيان عن الديوان الملكي عن العاهل الأردني تأكيده لماكرون خلال لقائهما في مدينة العقبة على شاطئ البحر الأحمر «ضرورة أن يضغط العالم بأسره لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين» وعلى «التحرك وبشكل فوري لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام إلى قطاع غزة، الذي يشهد وضعاً إنسانياً كارثياً».

كما نبه ضد «الأعمال العدائية التي يقوم بها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية»، والانتهاكات للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وجدد «رفض الأردن المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة»، معتبراً أنهما «امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة».

من جهته، أكد ماكرون حرص فرنسا «على زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة، بالتنسيق مع الأردن».