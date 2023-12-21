تأكيد مصري بريطاني على ضرورة وقف إطلاق نار «مستدام» في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، ضرورة العمل بجدية وتصميم على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية من خلال إنفاذ حل الدولتين. جاء ذلك خلال استقبال السيسي، أمس، ديفيد كاميرون وزير خارجية المملكة المتحدة، وفق المتحدث باسم الرئاسة أحمد فهمي.

وقال فهمي: إن الوزير كاميرون سلم الرئيس المصري خطاباً من رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قدم خلاله التهنئة بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لمصر، مؤكداً حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق مع مصر في مختلف المجالات.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التوافق على ضرورة التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإغاثية بكميات كافية تلبي الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة بما يضع حداً للمأساة الإنسانية بالقطاع. ودعا كاميرون من القاهرة إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وذلك خلال اليوم الثاني لجولته بالمنطقة.

وقال الوزير البريطاني في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري: «ينبغي بذل أقصى الجهود لإدخال المساعدات إلى غزة حيث يعيش السكان وضعاً بائساً».

وأضاف: «هذا النزاع يجب أن يتوقف».

وتابع: «إننا بحاجة إلى وقف إطلاق نار مستدام». والتقى وزير الخارجية البريطاني الرئيس عبد الفتاح السيسي. وهو يزور مصر غداة لقائه في الأردن الملك عبدالله الثاني ونظيره أيمن الصفدي. وتوجه كاميرون إلى مدينة العريش الواقعة على بعد 40 كيلومتراً من معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم الخارجي غير الخاضع لسيطرة إسرائيل. وتعد مدينة العريش حالياً مركزاً لجمع المساعدات الإنسانية التي ترسل من مختلف أنحاء العالم إلى غزة.