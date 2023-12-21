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المجر: لا اتفاق مع تركيا بشأن انضمام السويد إلى «الناتو»

فيكتور أوربان
22 ديسمبر 2023 01:28

بودابست (وكالات)

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قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أمس، إنه ليس هناك اتفاق بين المجر وتركيا فيما يتعلق بالتصديق على طلب السويد الانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي «الناتو» لأن الأمر سيكون متروكاً للبرلمان المجري ليقرر موعد التصويت على ذلك.
وأضاف أنه «ليس هناك استعداد كبير بين نواب الحزب الحاكم في المجر للموافقة على طلب السويد».
وقال أوربان في سبتمبر، إن بودابست ليست في عجلة من أمرها للموافقة على انضمام السويد للحلف، مما يشير إلى مزيد من التأخير في العملية العالقة في البرلمان منذ العام الماضي.
وأضاف «ليس هناك اتفاق مجري تركي بخصوص محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي»، موضحاً أن «الموافقة لن يقررها سوى البرلمان المجري عندما يقرر أعضاؤه أن الوقت حان لذلك، ليس لديهم رغبة كبيرة لاتخاذ هذا القرار».
وأشارت بودابست إلى ما وصفته بادعاءات غير مبررة من ساسة سويديين بأنها تقوض الحقوق الديمقراطية كسبب لتأخير إقرارها طلب السويد.

المجر
تركيا
فيكتور أوربان
الناتو
حلف الناتو
حلف شمال الأطلسي
السويد
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