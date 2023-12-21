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تفاصيل أولية عن حادثة إطلاق النار في براغ

سيارات إسعاف في مكان حادثة إطلاق النار في براغ
22 ديسمبر 2023 00:57

قتل شاب مسلح في الرابعة والعشرين من العمر، الخميس، ما لا يقل عن 14 شخصا في جامعة "تشارلز" المرموقة في براغ قبل عثور قوات الأمن على جثته وفق ما أعلنت السلطات التي استبعدت فرضية "العمل الإرهابي العالمي".
أدى حادث إطلاق النار، الذي وقع في الوسط التاريخي للعاصمة التشيكية، إلى تدخل كبير لقوات الشرطة المدججة بالسلاح وعمليات إخلاء وتحذيرات دعت السكان إلى البقاء في منازلهم.
ووقع إطلاق النار في كلية الفنون الواقعة قرب المواقع السياحية الكبرى مثل جسر تشارلز الذي يعود إلى القرن الرابع عشر.
وقال وزير الداخلية فيت راكوسان لصحافيين إن "لا شيء يشير إلى أن هذه الجريمة لها صلة بالإرهاب العالمي".
وليل الخميس، أعلن قائد الشرطة مارتن فوندراسيك أنه "حتى الوقت الراهن، يمكنني أن أؤكد سقوط 14 ضحية في هذه الجريمة المروعة وإصابة 25 شخصا، عشرة منهم إصابتهم بليغة".
وكان قائد الشرطة أفاد في وقت سابق عن مقتل 15 شخصا على الأقل وإصابة 24.
وكانت خدمات الإسعاف في العاصمة التشيكية أعلنت أن تسعة جرحى في حال خطرة و15 على الاقل اصاباتهم طفيفة.
وقال فوندراسيك إن الشرطة بدأت تبحث عن المهاجم حتى قبل وقوع إطلاق النار، بعد العثور على جثة والده في بلدة "هوستون" غرب العاصمة براغ.
وأوضح أن مطلق النار "توجه إلى براغ قائلا إنه يريد الانتحار".
وكانت الشرطة أعلنت، في وقت سابق، أن المسلح قتل والده.
وفتشت الشرطة في البداية مبنى كلية الفنون حيث كان يفترض أن يحضر القاتل أحد الفصول لكنه توجه إلى مبنى آخر قريب، ولم تعثر عليه الشرطة في الوقت المناسب.
وقال فوندراسيك "عند الساعة 13,59 ت غ، تلقينا المعلومات الأولية عن إطلاق النار"، مضيفا أن وحدة التدخل السريع كانت في الموقع خلال 12 دقيقة.
وأضاف "عند الساعة 14,20 ت غ، أبلغنا العناصر المشاركين في العملية بالعثور على جثة مطلق النار"، مضيفا أنه وفقا لتقارير غير مؤكدة انتحر.
وشدد فوندراسيك على أنه "في الوقت الحالي لا شيء يشير إلى وجود خطر وشيك آخر".

 

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