قتلى جراء انهيار منجم للذهب في البيرو

لقي سبعة عمّال مصرعهم جراء انهيار وقع داخل منجم للذهب في منطقة بونو بجبال الأنديز في البيرو، بحسب ما أعلنت الشرطة الخميس.

وقال قائد شرطة بونو الجنرال إنريكي مونروي لوكالة فرانس برس "تلقينا حتى الآن تقارير عن مقتل سبعة عمّال من جرّاء انهيار داخل منجم في قرية لا رينكونادا".

وأضاف أنّ الحادث وقع صباح الخميس في منجم لاغو دي أورو الواقع على ارتفاع 5100 متر عن سطح البحر.

وأوضح قائد الشرطة "يبدو أنّه كان حادث عمل. انهيار على بُعد كيلومتر ونصف من مدخل المنجم".

وأضاف "تمّ إخراج الجثث وتظهر عليها كسور وآثار اختناق".

وهذه المنطقة الواقعة في جنوب شرق البيرو تضمّ الكثير من مناجم الذهب.