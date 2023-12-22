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جوتيريش يعرب عن صدمته من حادث إطلاق النار في التشيك

جوتيريش يعرب عن صدمته من حادث إطلاق النار في التشيك
22 ديسمبر 2023 09:30

أعرب الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن صدمته بسبب إطلاق النار الجماعي الذي وقع في إحدى جامعات العاصمة التشيكية "براغ" ، وفقا لما أفاد به المتحدث باسمه يوم الخميس. وجاء في بيان لستيفان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش أن الأمين العام  أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل. وتابع المتحدث أن الأمين العام للأمم المتحدة أكد مجددا أيضا تضامنه الكامل مع شعب وحكومة جمهورية التشيك.

يشار إلى أن مالا يقل عن 14 شخصا قتلوا وأصيب 25 آخرون عندما فتح مشتبه به النار يوم أمس الخميس في جامعة تشارلز في العاصمة براغ، في أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في البلاد.

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وأعلنت الحكومة التشيكية الحداد على ضحايا إطلاق النار يوم غد السبت. ولقى منفذ إطلاق النار حتفه، ويعتقد أنه كان طالبا في الجامعة قتل والده قبل فترة قصيرة، وكان مطلوبا من الشرطة، ولكن لم يتم بعد تحديد هويته بصفة رسمية.

المصدر: د ب أ
أنطونيو جوتيرش
التشيك
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