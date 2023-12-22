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ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 31 شخصاً

ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الصين إلى 31 شخصاً
22 ديسمبر 2023 10:40

 أعلنت السلطات المحلية أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب شمال غربي الصين بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر، قد ارتفع إلى 31 شخصا في مقاطعة تشينغهاي. وحتى الساعة 00:10 مساء أمس الخميس، أسفرت الكارثة عن إصابة 198 شخصا في تشينغهاي، ولا يزال ثلاثة في عداد المفقودين، بحسب ما أوردته صباح اليوم الجمعة وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

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ووفقا للمركز الصيني لشبكات الزلازل، وقع الزلزال الساعة 59:11 مساء يوم الاثنين الماضي، على عمق حوالي 10 كيلومترات، وكان مركزه بلدة ليوقو، التي تقع على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونجشيانج وسالار في مقاطعة قانسو. وبحلول صباح الأربعاء الماضي، تأكد مقتل ما مجموعه 113 شخصا في قانسو. 

المصدر: د ب أ
زلزال
الصين
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