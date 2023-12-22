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روسيا توجه تهديدات قوية إلى الولايات المتحدة

الكرملين، مقر الرئيس الروسي في موسكو
22 ديسمبر 2023 17:33

وجهت موسكو، اليوم الجمعة، تهديدات قوية إلى الولايات المتحدة على خلفية أموال روسية مجمدة إثر الأزمة الأوكرانية.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي قوله، اليوم الجمعة، إن موسكو قد تقطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمدة بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال ريابكوف إن الولايات المتحدة "يجب ألا تتوهم... أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".

  • سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
    سيرغي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي
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وذكر ريابكوف أن روسيا لن تكون من يبدأ بقطع العلاقات الدبلوماسية، لكن مثل هذه القطيعة قد تنجم عن مجموعة عوامل مختلفة.
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي "قد يكون السبب هو مصادرة الأصول أو التصعيد العسكري أو أشياء كثيرة أخرى. لن أخوض في توقعات سلبية"، موضحا أن موسكو "مستعدة لأي سيناريو".
ويحث بعض الساسة في الغرب على تسليم الأصول الروسية المجمدة، التي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولارأميركي، إلى أوكرانيا للمساعدة في إعادة بناء اقتصادها.

  • دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
    دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

بدوره، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الجمعة، إن أي خطوة من هذا القبيل ستوجه ضربة خطيرة للنظام المالي العالمي.
وذكر أن روسيا "لن تترك في سلام أبدا" أي دولة تستولي على أصولها، وأنه في حالة حدوث مثل هذا السيناريو ستنظر البلاد في الأصول الغربية التي يمكن أن تصادرها في المقابل.

المصدر: وكالات
روسيا
تهديدات
الولايات المتحدة
أموال
أموال مجمدة
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