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كوريا الشمالية تبدأ تشغيل مفاعل نووي جديد

مفاعل نووي في كوريا الشمالية
22 ديسمبر 2023 18:48

قال جيفري لويس، الخبير النووي المستقل إن كوريا الشمالية أدخلت مفاعلا نوويا ثانيا الخدمة في منشأة "يونغبيون" شمال العاصمة بوينغ يانغ.
وكتب لويس، وهو خبير معروف في مجال التخصيب النووي، عبر منصة "إكس" في ساعة متأخرة من أمس الخميس "أعتقد أن (مفاعل الماء الخفيف التجريبي) في كوريا الشمالية بدأ تشغيله الآن على الأرجح، مما قد يسمح لكوريا الشمالية بإضافة 10 كيلوجرامات، أو 20 كيلوجراما من البلوتونيوم، أو أكثر، سنويا من أجل أسلحتها النووية".
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس الخميس، أنه تم رصد نشاط متزايد "يتوافق مع إدخال مفاعل الماء الخفيف الخدمة"، في يونغبيون.
وأوضحت الوكالة أن إطلاق الماء الدافئ مؤشر على أن المفاعل "وصل إلى مستوى الأهمية النووية".
وجدد رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الحديث عن أن البرنامج النووي لكوريا الشمالية يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف أن تشغيل مفاعل الماء الخفيف "أمر مؤسف للغاية".  

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المصدر: د ب أ
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