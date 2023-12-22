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أوكرانيا تعلن إسقاط طائرات مقاتلة روسية

منطومة "باتريوت" للدفاع الجوي
22 ديسمبر 2023 20:29

قال الجنرال ميكولا أوليشتشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الجوية أسقطت ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز "سوخوي إس يو- 34" فوق منطقة خيرسون اليوم الجمعة.
 ولم يقدم أوليشتشوك، في تدوينة نشرها على تطبيق "تلغرام"، أدلة على ذلك، لكن مراقبين عسكريين روس أكدوا أن طائرة واحدة على الأقل أسقطت في أوكرانيا. 
وقبل وقت قصير من نشر هذه الأنباء، ذكرت القوات الجوية الألمانية، في تدوينة على تطبيق "إكس"، أن أوكرانيا تسلمت نظاما ثانيا للدفاع الجوي من طراز "باتريوت".
 وأضافت القوات الجوية الألمانية أن القوات الأوكرانية تلقت تدريبا على استخدام هذا النظام. 
كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن قبل أيام، أن بلاده ستحصل على أنظمة "باتريوت" جديدة من حلفائها الغربيين.

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المصدر: وكالات
طائرات مقاتلة
أوكرانيا
باتريوت
صواريخ باتريوت
صواريخ "باتريوت"
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