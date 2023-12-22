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البرلمان التركي يحدد موعد استئناف نقاش انضمام السويد للناتو

البرلمان التركي
22 ديسمبر 2023 21:49

من المرتقب أن يستأنف البرلمان التركي، الثلاثاء المقبل، دراسة بروتوكول طلب انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد نقاش أوّل في لجنة برلمانية لم يسمح بالتوصّل إلى اتفاق في نوفمبر الفائت.
ستجتمع، الثلاثاء، لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المكلّفة النظر في البروتوكول في مرحلة أولى قبل عرضه على الجمعية التشريعية، بحسب ما أفاد مصدر من البرلمان.
وأحال الرئيس رجب طيب أردوغان بروتوكول انضمام الدولة الاسكندينافية على النواب الأتراك في نهاية أكتوبر الماضي.
وانتهى اليوم الأول من المناقشات، التي أجرتها اللجنة البرلمانية، من دون التوصّل إلى اتفاق في نوفمبر الفائت.
وفي بداية ديسمبر الجاري، اشترط الرئيس التركي مصادقة أنقرة على بروتوكول الانضمام بموافقة «متزامنة» من الكونغرس الأميركي على بيع طائرات «إف-16» لتركيا تحتاج إليها لتحديث قوّاتها الجوية.
ولا تعارض الحكومة الأميركية، من حيث المبدأ، عملية البيع هذه، لكن الكونغرس رفضها.
وتركيا، إلى جانب المجر، هما آخر دولتين من بين 31 عضواً في حلف الناتو لم تصادقا بعد على انضمام السويد، بعد موافقتهما على انضمام فنلندا في 31 مارس.

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المصدر: وكالات
تركيا
السويد
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
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