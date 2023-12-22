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هولندا تقرر تسليم طائرات مقاتلة متطورة لأوكرانيا

طائرتان من طراز إف-16
22 ديسمبر 2023 22:25

أعلنت الحكومة الهولندية، اليوم الجمعة، أنّها ستسلّم طائرات مقاتلة أميركية الصنع من طراز "إف-16" إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الهولندية، في بيان، إنّ "هولندا ستزوّد أوكرانيا بـ18 طائرة مقاتلة من طراز إف-16 على الأقل"، من دون تحديد موعد تسليم هذه الطائرات التي تنتظرها كييف.
وبدعم من الولايات المتحدة، أضفت الدنمارك وهولندا طابعاً رسمياً في أغسطس الماضي على التزامهما بتوفير حوالى 61 طائرة مقاتلة بمجرّد تدريب الطيارين الأوكرانيين.
وقالت الحكومة الهولندية إنّ "بعض الطائرات تتطلّب صيانة كبيرة".
كذلك، يجب استيفاء معايير أخرى قبل تسليم الطائرات لكييف.
ومن الضروري أيضاً أن تتوفّر البنية التحتية المناسبة في أوكرانيا، بالإضافة إلى تدريب الطيارين.
وقال رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك روته إنّ "تسليم طائرات إف-16 يعدّ واحداً من العناصر الأكثر أهمية في الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها بشأن الدعم العسكري لأوكرانيا".
وأضاف، على منصة "إكس"، أنّ "هذا القرار يؤكد التزام هولندا الثابت بتقديم الدعم الذي تحتاجه أوكرانيا" في أزمتها الحالية.
من جهته، أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر منصة "إكس" أيضاً، إلى أنّه التقى مع روته، كما شكر هولندا على "قرارها" المتعلّق بطائرات "إف-16".
وأضاف "ناقشنا التطورات على خط الجبهة والوضع في البحر الأسود وحاجات أوكرانيا العسكرية الحالية، خصوصاً في ما يتعلق بالمدفعية والمسيَّرات والدفاع الجوي".
وأرسلت هولندا، الشهر الماضي، خمس طائرات مقاتلة من طراز "إف-1"  إلى رومانيا، حيث ستُستخدم لتدريب الطيارين الأوكرانيين.

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المصدر: رويترز
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