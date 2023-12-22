العواصف تتسبب في اضطراب حركة القطارات في ألمانيا

برلين (وكالات)

ذكرت شركة «دويتشه بان» للسكك الحديدية الألمانية أنه سيتم تأجيل أو إلغاء عدد من خدمات قطارات المسافات الطويلة، بمختلف أنحاء ألمانيا، بسبب الأضرار الناجمة عن العواصف.

كما تضررت خطوط السكك الحديدية في الشمال بشكل خاص.

وأضافت الشركة أن الركاب، الذين اضطروا لتأجيل رحلة مقررة أمس الأول، وأمس، بسبب العواصف التي تجتاح البلاد، يمكن أن يستخدموا تذكرتهم في وقت لاحق.

وتجتاح عاصفة، تسمى «زولتان»، شمال ألمانيا، مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

وتوقعت الوكالة الفيدرالية البحرية والهيدروجرافية الألمانية، هبوب رياح قوية في ساحل بحر الشمال الألماني وهامبورج.

وفي منطقة «هامبورج إلبه»، حذرت الشرطة من هبوب عاصفة قوية.

وذكرت الوكالة أن منسوب المياه سيرتفع بعد ذلك إلى نحو ثلاثة أمتار فوق متوسط ارتفاع المد. ودعت الشرطة إلى تفادي المنطقة المتضررة.

وتوقع خبراء من الوكالة أيضاً هبوب عاصفة قوية، في ساحل «إيست فريزيا» ومنطقة «فيزر».

ومن المتوقع أن يتراوح ارتفاع المد هناك ما بين 2.5 متر و3 أمتار، فوق المستوى المتوسط.