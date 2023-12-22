الجيش الصومالي يكبد «الشباب» خسائر فادحة وسط البلاد

مقديشو (الاتحاد)

كبد الجيش الصومالي ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية، خسائر فادحة خلال عمليتين عسكريتين شنهما في مناطق وسط البلاد، فيما قتل قيادي بارز بحركة «الشباب» كان يخطط لتنفيذ هجمات عديدة.

ونفذ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي القبائل المحلية عملية عسكرية ضد ميليشيات حركة «الشباب» الإرهابية جنوب إقليم «مدق» وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أن العملية العسكرية جرت في محافظة «مدغ»، بما في ذلك مدن «العمارة، وبعادوين»، وغيرها من المناطق الاستراتيجية.

وكبدت قوات الجيش ومقاتلو القبائل خلال العمليات العسكرية خسائر فادحة لميليشيات «الشباب» الإرهابية.

وفي السياق، نفذ الجيش الصومالي، أمس، عملية عسكرية في مديرية «عيل طير» بإقليم «غلغدود» وسط البلاد.

وخلال العملية نجحت قوات الجيش من نزع الألغام الأرضية في الطرق المؤدية إلى مديرية «عيل طير» وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة.

وتواصل القوات المسلحة زحفها نحو معاقل الإرهابيين بهدف القضاء على فلول العناصر الإرهابية المتبقية في ولايتي «شبيلي الوسطى».

إلى ذلك، قال وزير الإعلام الصومالي داود عويس، إن قوات صومالية وأميركية قتلت قيادياً كبيراً بحركة «الشباب» الإرهابية كان يخطط لهجمات عديدة.

وكتب الوزير على حسابه بمنصة «إكس»: «تأكد مقتل معلم أيمن في عملية مشتركة للجيش الوطني الصومالي بمساعدة من قوات أميركية في 17 ديسمبر».

وأضاف أن «أيمن كان مسؤولاً عن التخطيط للعديد من الهجمات الإرهابية الدموية في الصومال ودول مجاورة».

وقال متحدث باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» إن القيادة نفذت ضربة جوية، لكنه أضاف أن هدف الضربة لم يتأكد بعد.

وذكرت القيادة ووزارة الإعلام الصومالية أن الضربة نُفذت ضد الحركة الإرهابية بالقرب من بلدة «جيليب» في جنوب الصومال.

وكان أيمن مدرجاً على قائمة المطلوبين ضمن برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع لوزارة الخارجية الأميركية، حيث جرى عرض مكافأة قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه أو إدانته.

ووفقاً للخارجية الأميركية، فقد كان مسؤولاً عن الإعداد لهجوم على قاعدة عسكرية في كينيا في يناير 2020 قتل فيه ثلاثة أميركيين أحدهم في الخدمة العسكرية الأميركية والآخران متعاقدان.

قبل عدة أيام، أعلن الجيش الصومالي، استعادة السيطرة على منطقتين استراتيجيتين في وسط البلاد.

ووفق ما أوردته وكالة «صونا»، «استعادت القوات المسلحة الوطنية الصومالية، بالتعاون مع مقاتلي القبائل، السيطرة على منطقتي طغح طير ودهر علي حيلو، بجنوب محافظة مدغ، بوسط البلاد».

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال عملية عسكرية قادها ضباط بالجيش الصومالي ضد فلول ميليشيات «الشباب» الإرهابية.