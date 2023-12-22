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فرنسا تعتقل 5 أشخاص ضمن عملية لمكافحة الإرهاب

عناصر من الشرطة الفرنسية (أرشيفية)
23 ديسمبر 2023 00:32

أعلنت النيابة العامة لشؤون مكافحة الإرهاب في فرنسا أن أجهزة الاستخبارات أوقفت، الجمعة، خمسة أشخاص في شرق البلاد في إطار تحقيق مفتوح في تشكيل منظمة إجرامية إرهابية.
وأكد مصدر قريب من الملف أن الموقوفين أودعوا الحبس الاحتياطي، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول الشبهات المتّصلة بهم.
وذكرت تقارير إعلامية فرنسية، في وقت سابق، أن الاعتقالات جرت في إقليم "ميرت إي موزيل" بشرق البلاد.
تزامنت التوقيفات مع دعوة وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الجمعة، مسؤولي المناطق إلى "يقظة قصوى" في فترة عيدي الميلاد والغطاس، بسبب "ارتفاع كبير جدا في مستوى التهديد الإرهابي".
جاءت دعوة الوزير بعدما أعلنت فرنسا حالة تأهب "لهجوم طارئ" في 13 أكتوبر الماضي على إثر تعرّض المدرّس دومينيك برنار للطعن حتى الموت في هجوم نفذه في مدرسة بأراس (شمال) طالب سابق أعلن ولاءه لتنظيم داعش الإرهابي.

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المصدر: وكالات
فرنسا
اعتقالات
محاربة الإرهاب
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