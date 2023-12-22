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الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار لدعم استقرار لبنان

الاتحاد الأوروبي يخصص 226 مليون دولار لدعم استقرار لبنان
23 ديسمبر 2023 01:11

بيروت (الاتحاد)

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أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، أمس، تخصيص الكتلة الأوروبية أكثر من 205 ملايين يورو لتغطية عدد من «المجالات ذات الأولوية» لدعم استقرار لبنان وتعافيه. وقالت البعثة في بيان إن الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لشعب لبنان، موضحة أنه «كأولوية أولى سيواصل الاتحاد الأوروبي دعم لبنان لتعزيز إدارة الحدود من خلال تقديم المساعدة المالية والفنية للتماشي مع المعايير الدولية». 
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في تنفيذ السياسة المالية وإجراءات إدارة المالية العامة في لبنان التي من شأنها رفع الإيرادات العامة وتحسين الظروف الاقتصادية في لبنان بتفعيل برنامج صندوق النقد الدولي. 
وأشار إلى أنه سيتم دعم المؤسسات العامة اللبنانية لتعزيز الحوكمة والمساءلة والشفافية في إدارة الشؤون العامة وتوفير الخدمات الأساسية للسكان لا سيما تحسين إدارة قطاع المياه إضافة إلى تشجيع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم على توظيف الاستثمارات في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. 
وشدد البيان على أن الاتحاد الأوروبي سيساعد في دعم قدرات المؤسسات العامة على إجراء «انتخابات نزيهة وشفافة وشاملة ضمن المهل الدستورية ودعم المبادرات الهادفة لإقامة مجتمع مدني قوي وحيوي». 
وأكد مواصلة تقديم الدعم الضروري في قطاعات التعليم والحماية الاجتماعية والمياه لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات بطريقة مستدامة. 
من جانبها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان، ساندرا دو وال، في ختام البيان، إن «لبنان بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى الحوكمة الرشيدة ومؤسسات دولة قوية تتسم بالفعالية والشفافية وخاضعة للمساءلة أمام مواطنيها»، مجددة التزام الكتلة الأوروبية بدعم لبنان في تعزيز مؤسسات الدولة وتحديث إدارته العامة.

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