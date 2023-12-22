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جوتيريش: الهجوم الإسرائيلي «المشكلة الحقيقية» أمام إيصال المساعدات إلى غزة

أنطونيو جوتيريش
23 ديسمبر 2023 01:11

نيويورك (الاتحاد) 

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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، أن الهجوم الإسرائيلي هو «المشكلة الحقيقية، وتوجِد عقبات كبرى» أمام إيصال المساعدات.
وقال جوتيريش: «كثير من الناس يقيسون فعالية العمليات الإنسانية في غزة على أساس عدد الشاحنات من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة وشركائنا المسموح لها بعبور الحدود، وهذا خطأ».
وأضاف: «المشكلة الحقيقية تكمن في أن الطريقة التي تشن بها إسرائيل هذا الهجوم توجد عقبات كبرى أمام توزيع المساعدات الإنسانية في غزة»، مؤكداً أن «وقفاً لإطلاق النار لأسباب إنسانية هو السبيل الوحيد لتلبية الاحتياجات الماسة للسكان في غزة ووضع حد لكابوسهم المستمر».
وأوضح أنه «كان يأمل» في المزيد من مجلس الأمن الدولي بعد إصداره قراراً لا يدعو إلى وقف إطلاق النار.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: «آمل أن يجعل قرار اليوم الناس يفهمون أن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ضروري بالفعل، إذا أردنا مساعدة إنسانية فعالة».
كما أعرب عن «خيبة أمل شديدة إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار تشكك في حل الدولتين».
وقال: «رغم الصعوبة التي يبدو عليها اليوم، فإن حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، هو السبيل الوحيد للسلام الدائم».
من جهتها، قالت الممثلة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن قرار مجلس الأمن الدولي «قدم بصيص أمل، وسط بحر من المعاناة التي لا يمكن تصورها». 
جاء ذلك في كلمتها عقب امتناعها عن التصويت على القرار، الذي دعا إلى زيادة المساعدات الإنسانية، دون وقف إطلاق النار.

الهجوم الإسرائيلي
أنطونيو جوتيريش
الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
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