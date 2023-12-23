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زلزال بقوة 3 درجات يضرب مقاطعة بكوريا الجنوبية

زلزال بقوة 3 درجات يضرب مقاطعة بكوريا الجنوبية
23 ديسمبر 2023 08:56

 وقع زلزال بقوة 3 درجات على مقياس ريختر بالقرب من مقاطعة جانجسو في جنوب غرب كوريا الجنوبية في وقت مبكر اليوم السبت، حسبما قالت سلطات إخماد الحرائق، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار.

ووقع الزلزال على بعد 17 كيلومترا شمال جانجسو، على بعد 216 كيلومترا جنوب سول في الساعة الرابعة و34 دقيقة صباحا وعلى عمق 6 كيلومترات.

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وقال مسؤول في إدارة الإطفاء "لا توجد تقارير عن حدوث أضرار بسبب الزلزال". وعلى الرغم من ذلك، قالت السلطات إنها تلقت 16 بلاغا من أشخاص قالوا إنهم شعروا باهتزاز بسيط أو زلزال ، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء. 

المصدر: د ب أ
زلزال
كوريا الجنوبية
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