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توقعات بهطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج بألمانيا

توقعات بهطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج بألمانيا
23 ديسمبر 2023 12:17

توقع خبراء الأرصاد هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج، في بعض المناطق في ألمانيا، اليوم السبت، بعد أن اجتاحت العاصفة "زولتان" أجزاء كبيرة من شمال أوروبا، قبل عيد الميلاد مباشرة.

وحذرت السلطات من حدوث فيضانات واسعة في أجزاء من ولايات "ساكسونيا السفلى" و"سكسونيا انهالت" و"بافاريا" ومدينة "هامبورج".

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وتوقعت هيئة الأرصاد سقوط كميات ضخمة من الثلوج، في جبال "أوري" في ولاية "ساكسونيا" وسط البلاد، اليوم السبت. وكانت العاصفة "زولتان" قد مرت أمس الجمعة، فوق ألمانيا وتسببت في تعطيل واسع النطاق لحركة السفر على الطرق وخطوط السكك الحديدية. ووقعت حوادث بالطرق الجليدية، في ولاية "ساكسونيا السفلى". وأسفرت العاصفة عن سقوط قتلى، في هولندا وبلجيكا. وبلغت العاصفة ذروتها في هامبورج، في وقت متأخر من صباح أمس الجمعة.

المصدر: د ب أ
ألمانيا
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