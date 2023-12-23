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باكستان :إبطال مفعول قنبلة موقوتة في قطار

باكستان :إبطال مفعول قنبلة موقوتة في قطار
23 ديسمبر 2023 13:33

عثرت الشرطة الباكستانية على حقيبة تحتوي على عبوة ناسفة بدائية الصنع في قطار، وأخرجتها في محطة كانتونمينت للسكك الحديدية في مدينة كراتشي الساحلية. وقالت الشرطة أن وحدة المفرقعات وصلت إلى المحطة بعد تلقي معلومات عن القنبلة في قطار عوام اكسبريس، وقامت بإخراجها وإبطال مفعولها وتفجيرها عن بعد، حسبما ذكرت اليوم السبت قناة"جيو نيوز "الإخبارية الباكستانية.

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ووفقا لمسؤولي إنفاذ القانون ، كان القطار قادما من بيشاور إلى كراتشي أمس الجمعة وتم زرع القنبلة تحت أحد المقاعد. وقال راجا عمر خطاب ، وهو ضابط كبير في إدارة مكافحة الإرهاب إن محاولة العمل التخريبي ربما قامت بها جماعة إرهابية وقال مدير عام شرطة الجنوب سيد أسد رضا أن القنبلة الموقوتة تزن خمسة كيلوجرامات وتحتوي على كيلوجرامين من المتفجرات.

المصدر: د ب أ
باكستان
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