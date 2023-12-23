التشيك تكرّم ضحايا مجزرة براغ

من الوقوف دقيقة صمت وتنكيس الأعلام إلى إقامة القداديس، تكرم جمهورية التشيك، اليوم السبت، ضحايا إطلاق النار الذي أودى بحياة 14 شخصاً في جامعة براغ ويعد أسوأ هجوم من هذا النوع تشهده البلاد.

وطلبت الحكومة من التشيكيين الوقوف دقيقة صمت ظهر السبت (11,00 ت غ)، على أن تقرع أجراس الكنائس في هذه الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، بعد يومين على إطلاق طالب، يبلغ من العمر 24 عاماً، النار على طلاب قبل أن ينتحر.

أدى الحادث إلى مقتل 14 شخصاً، بينهم 13 عند حدوث إطلاق النار، وجرح 25 آخرون توفي أحدهم الجمعة متأثراً بإصابته.

وقال رئيس الوزراء بيتر فيالا: «من الصعب أن نجد الكلمات للتعبير عن الإدانة من جهة وعن الألم والحزن الذي يشعر به شعبنا بأكمله من جهة أخرى، في هذه الأيام التي تسبق عيد الميلاد».

وأشعل طلاب آلاف الشموع خلال تجمع أقاموه أمام كلية الآداب وفي مقر جامعة تشارلز في الوسط التاريخي للعاصمة التشيكية.

وبدأ الأقارب من طلاب ومدرسين، إضافة إلى الجامعة، نشر أسماء الضحايا.

وقال «معهد علم الموسيقى» على موقع فيسبوك إنه «أمر قاسٍ علينا جميعاً»، بعد مقتل مديرته لينكا هلافكوفا (49 عاماً) وهي أم لولدين.

ومن بين الضحايا أيضاً الخبير في الأدب الفنلندي يان دلاسك والطالبة لوسي سبيندلروفا.

وقال وزير الداخلية فيت راكوشان إنه لم يتم التوصل إلى أي دليل يربط بين الهجوم و«الإرهاب العالمي»، مشيراً إلى أن المهاجم تصرف من تلقاء نفسه.

- «ترسانة ضخمة»

منذ الخميس، اعتقلت الشرطة أربعة أشخاص هددوا بتكرار الهجوم أو أبدوا تأييدهم له. وقال وزير الداخلية إن الشرطة ستتولى مراقبة بعض المواقع والمباني التعليمية حتى الأول من يناير على أقرب تقدير.

وأكد قائد الشرطة مارتن فوندراشيك أن المهاجم الذي لا سوابق له، كانت لديه «ترسانة هائلة من الأسلحة والذخائر». وقال إن تفتيش مسرح الجريمة كان «أكبر تجربة مروعة» عاشها خلال 31 عاماً من عمله في القوة.

وأضاف فوندراشيك أن الشرطة بدأت البحث عن الطالب حتى قبل إطلاق النار لأنه عُثر على جثة والده في قرية «هوستون» غرب العاصمة براغ. كما أخبر الطالب صديقاً أنه يفكر في الانتحار في براغ.

وفتشت الشرطة بعد ذلك مبنى في كلية الآداب كان يفترض أن يحضر القاتل فيه فصلاً دراسياً، لكنه توجه في نهاية الأمر إلى المبنى الرئيسي للجامعة القريب.