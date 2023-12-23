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أوكرانيا تدلي ببيان عن القتال قرب «أفدييكا»

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
23 ديسمبر 2023 17:27

ذكرت هيئة الأركان العامة في العاصمة كييف، اليوم السبت، أن الجيش الأوكراني صد هجمات روسية جديدة على بلدة «أفدييكا» الشرقية في إقليم «دونتسك» وعلى الضفة اليسرى من نهر «دنيبرو».
تستمر القوات الروسية في محاولة تطويق بلدة «أفدييكا» الصناعية، فيما يستمر القتال حول البلدة، منذ أشهر. 
وقال التقرير «يحافظ مقاتلونا على دفاعاتهم، ويسببون خسائر واسعة» للروس. 
وأكدت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أيضا فشل محاولات روسية لطرد القوات الأوكرانية، التي عبرت نهر «دنيبرو» في إقليم «خيرسون». 
وكان الجنرال ميكولا أوليشتشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية قد قال، على تطبيق «تلغرام»، إن القوات الجوية أسقطت ثلاث قاذفات مقاتلة روسية من طراز «سوخوي إس يو- 34» فوق منطقة خيرسون أمس الجمعة. كما أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إسقاط تلك الطائرات. لكن مراقبين عسكريين روس أكدوا إسقاط طائرة واحدة على الأقل. 

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المصدر: د ب أ
أفدييفكا
جبهة القتال
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