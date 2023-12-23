متحور جديد من كورونا يواصل التفشي في أميركا

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن المتحور الفرعي الجديد (جيه.إن.1) من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 أصبح الآن الأكثر انتشارا في البلاد.

وأضافت المراكز أن تقديراتها تشير إلى أن الإصابات بهذا المتحور تشكل نسبة تتراوح بين 39 بالمئة و50 بالمئة من إجمالي الحالات في الولايات المتحدة حتى 23 ديسمبر الجاري.

وهذه زيادة من 15 بالمئة إلى 29 بالمئة في عدد الحالات بالولايات المتحدة بناء على توقعات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مقارنة بالثامن من ديسمبر.

وقالت المراكز، أمس الجمعة، إن نسبة حالات الإصابة بالمتحور (JN.1) لا تزال تتزايد.

وتابعت أن هذه الزيادة المستمرة تشير إلى أن المتحور قد يكون أكثر قدرة على الانتقال من شخص لآخر أو أكثر فاعلية في تجاوز الجهاز المناعي مقارنة بالمتحورات الأخرى المنتشرة.

وأوضحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان المتحور الفرعي (جيه.إن.1) سيتسبب في زيادة حالات العدوى أو دخول المستشفيات وإلى أي مدى قد تحدث هذه الزيادة، مضيفة أن اللقاحات والاختبارات والعلاجات الحالية لا تزال تعمل بشكل جيد ضد هذا المتحور.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء المولود الجديد (جيه.إن.1) على أنه "متحور مثير للاهتمام" وقالت إن الأدلة الحالية تظهر أن المخاطر التي يشكلها على الصحة العامة منخفضة.