أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، سيطرة جنود وحدات البنادق الآلية التابعة لجيش الأسلحة المشترك السادس على خطوط دفاعية مفيدة في اتجاه كوبيانسك.

وأضافت الوزارة، في بيان للصحفيين نقلته وكالة «سبوتنيك» الروسية «أطلقت وحدات تابعة لمجموعة "الغرب" الروسية النار على مجموعات هجومية متفرقة من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وأبطلت القوات الروسية هذا الهجوم محتفظة بمواقع دفاعية ذات أهمية كبيرة».

وقالت الوزارة إنه خلال المواجهة، دحر عدد من القوات المسلحة الأوكرانية والعديد من المعدات العسكرية التابعة لهم.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أفادت، يوم أمس الجمعة، بأن خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بلغت خلال الأسبوع الفائت، أكثر من 355 عسكرياً وأربع دبابات، بما في ذلك اثنتين من طراز «ليوبارد»، و19 مركبة قتالية مدرعة، و12 مدفعاً ميدانياً.

وأشارت وكالة «سبوتنيك» إلى أن القوات المسلحة الروسية تواصل تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة؛ بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا.