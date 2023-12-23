الحزب الشيوعي الروسي يقدّم مرشّحاً للانتخابات الرئاسية

رشّح الحزب الشيوعي الروسي، السياسي المخضرم نيكولاي خاريتونوف للانتخابات الرئاسية المقرّرة في مارس 2024.

ونقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن ألكسندر يوشينكو سكرتير اللجنة المركزية للحزب قوله إنّه «تمّ ترشيح (نيكولاي) خاريتونوف في تصويت سرّي حظي بتأييد الأغلبية الساحقة من المشاركين في المؤتمر» الذي نظّم قرب العاصمة الروسية موسكو.

ويعتبر الحزب الشيوعي إحدى المجموعات البرلمانية المعارضة.

وقال نيكولاي خاريتونوف، في تصريح للصحافة «مهمّتنا هي توحيد صفوف الشعب خلال الحملة الانتخابية لتحقيق النصر على جميع الجبهات»، في إشارة إلى الأزمة في أوكرانيا.

وأوضح أنّ برنامجه يسمى أيضاً «نصر».

يعدّ خاريتونوف (75 عاماً) سياسياً مخضرماً، وهو نائب في مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) منذ عام 1993.

وكان خاريتونوف مرشحاً للرئاسة في عام 2004 حين حصل على 13.69 في المئة من الأصوات مقابل الرئيس فلاديمير بوتين.

وصادقت اللجنة الانتخابية على طلبات ترشّح عدد من الأشخاص لخوض انتخابات الرئاسة المقرّر إجراؤها في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 مارس 2024.