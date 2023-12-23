سنغافورة تكشف بيانات عن موجة كوفيد الجديدة

قال وزير الصحة في سنغافورة أونج يي كونج، اليوم السبت، إن موجة كوفيد-19 الحالية قد تكون بلغت ذروتها.

ذكرت صحيفة "ستريتس تايمز" السنغافورية عن الوزير قوله إن أحدث البيانات تظهر انخفاض حالات العدوى في الأيام الثلاثة الماضية، وهو ما يعني أن الموجة بدأت تنحصر.

وقال الوزير، في افتتاح مجمع "وودلاندز هيلث" الطبي، إنه رغم أن شغل مرضى كوفيد-19 لما يتراوح بين 600 و700 سرير بالمستشفيات يمثل ضغطاً على النظام الصحي في سنغافورة الذي يضم 10 آلاف سرير، فإنه ليست هناك حاجة لإلزام السكان بارتداء الكمامات.

واستمر عدد الأشخاص، الذين أصيبوا بأعراض شديدة بعد العدوى بفيروس كورونا المستجد في الارتفاع، بينما أظهر المعدل المتحرك على مدار سبعة أيام 6060 حالة عدوى في 20 ديسمبر في انخفاض من 7870 في 12 ديسمبر.

وتسببت هذه الموجة في دخول عدد قياسي من مرضى كوفيد-19 للمستشفيات ووحدات الرعاية المركزة خلال العام الجاري.