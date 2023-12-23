ألمانيا تدعو إلى تعزيز الأمن على حدود الاتحاد الأوروبي

بوتسدام (وكالات)

دعا وزير داخلية ولاية ألمانية، تشترك في الحدود مع بولندا إلى ضرورة تأمين الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بقوة أكبر، في أعقاب التوصل إلى حل وسط بشأن اللجوء من قبل التكتل، خلال الأسبوع. وقال مايكل شتوبجن، وزير داخلية ولاية «براندنبورج»: «إذا ظل استمرار وجود الثغرات في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، واضطررنا إلى استقبال المزيد من الأشخاص، فإننا سنشهد تدهوراً»، مضيفاً «يجب أن يسير ذلك جنباً إلى جنب مع زيادة الأمن، عند الحدود الخارجية ضد مافيا التهريب».

ومن المقرر أن يتولى شتوبجن رئاسة الاجتماعات بين وزراء داخلية الولايات الألمانية الـ16، من يناير المقبل. يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اتفقت على إجراءات موحدة خاصة بالحدود الخارجية للتكتل.

وتتوقع الخطة التعامل بشكل أكثر صرامة مع الأشخاص القادمين من دول تعتبر آمنة نسبياً. وحتى يتم اتخاذ قرار قانوني بشأنهم سيتم إيواء طالبي اللجوء في مراكز استقبال، بموجب قواعد صارمة. ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي إعطاء موافقتهم النهائية على الإجراءات.

وقال شتوبجن «أعتقد أن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات عند الحدود الخارجية لأوروبا لمواجهة طلبات لجوء لا مبرر لها بشكل واضح. غير أنه يجب إقامة مخيمات حدودية خارجية أولاً، وتكون مناسبة من الناحية الإنسانية».