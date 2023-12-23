مقتل 4 أطفال جراء الأمطار الغزيرة شمالي لبنان

بيروت (الاتحاد)

لقي 4 أطفال مصرعهم جراء السيول والأمطار الغزيرة التي تساقطت بغزارة شمالي لبنان حسبما ذكرت تقارير إعلامية أمس.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية إن الأمطار التي انهمرت ليل أمس الأول، تسببت بانجراف التربة في بلدة «مزيارة» في منطقة «زغرتا» شمالي البلاد وسقوطها على سطح غرفة مصنوع من ألواح الاترنيت تقطنها عائلة من اللاجئين السوريين ما أدى إلى انهيار الغرفة ومقتل الأطفال الذين كانوا داخلها.

وطالب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في اتصالين هاتفيين أجراهما مع محافظ بيروت مروان عبود، ورئيس البلدية عبد الله درويش، بإرسال جرافات بشكل عاجل لمعالجة «الوضع الطارئ» عند مصب نهر بيروت.

وقال بيان صادر عن رئاسة الحكومة، إن «ميقاتي تابع مع الوزارات والإدارات المعنية موضوع العاصفة المناخية التي يشهدها لبنان والمعالجات القائمة للحد من أضرارها».

من جانبه، أوضح وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، أن سبب فيضان نهر بيروت هو «عدم انسياب مياهه نحو البحر نتيجة عدم تنظيف مجراه».

وذكر حمية في بيان: «يظهر بوضوح عدم انسياب مياه نهر بيروت نحو البحر، بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه، ما أدى إلى فيضان المياه نحو منطقة الكرنتينا».

إلى ذلك، أعلن «الدفاع المدني اللبناني» أمس تنفيذ عمليات إنقاذ وإسعاف نتيجة الفيضانات التي شهدتها مختلف المناطق من جراء غزارة الأمطار التي تسببت بسيول وفيضانات.

وتنوعت عمليات الدفاع المدني ما بين إنقاذ أشخاص احتجزتهم السيول داخل سياراتهم ومنازلهم وسحب سيارات غرقت بالمياه في الطرق وجرف أتربة وصخور عن الطرق الى سحب المياه من داخل منازل ومستودعات.

وأدت غزارة الأمطار إلى ارتفاع منسوب عدد من الأنهر ودخولها الى المنازل المجاورة لمجرى الأنهر في منطقة «وادي شحرور» و«حي السلم» في جبل لبنان. وتسببت الأمطار الغزيرة برفع منسوب نهر «كفرحلدا - بساتين العصي» في أعالي منطقة «البترون» شمالي لبنان بشكل كبير وخروجه عن مساره واجتياح مياهه عدداً من المطاعم والمقاهي.

كما أدت السيول التي تسببت بها الأمطار إلى انهيار التربة في أكثر من منطقة جبلية وانجراف الصخور وانهيار العديد من الطرق.

وقال الدفاع المدني إن عناصره عملوا على سحب المياه من داخل «مستشفى قلب يسوع» في منطقة «الحازمية» المدخل الشرقي للعاصمة بيروت بعدما اجتاحته الفيضانات.

ومنذ مساء الخميس الماضي، يشهد لبنان منخفضاً جويا أدى إلى تدني درجات الحرارة، وتساقط أمطار غزيرة ورياح شديدة بسرعة 90 كيلومترا في الساعة.