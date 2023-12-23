الأحد 24 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

55 قتيلاً من «الشباب» بوسط الصومال

55 قتيلاً من «الشباب» بوسط الصومال
24 ديسمبر 2023 01:12

مقديشو (وكالات) 

أخبار ذات صلة
الجيش الصومالي يكبد «الشباب» خسائر فادحة وسط البلاد
مقتل قيادي من "حركة الشباب" ضالع في هجمات إرهابية

تمكن الجيش الصومالي، صباح أمس، في عملية عسكرية بالتعاون مع «القوات الصديقة»، من قتل 55 عنصراً من ميليشيات «الشباب» الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، ضد أحراش «جيح جيحك» التابعة لمحافظة مدغ، وسط البلاد.
وتمكنت القوات المسلحة الصومالية من تدمير معقل منسوب لميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بجنوب إقليم مدغ، في ولاية غلمدغ الإقليمية، حسبما أفادت الأنباء الواردة من وسط البلاد. 
وأكد قائد القوات المسلحة الوطنية، اللواء إبراهيم شيخ محيي الدين، في تصريح أن الجيش الوطني، قتل أثناء عمليته العسكرية المخططة، 55 عنصراً من المتمردين.
وكان الضباط بالجيش الوطني، أكدوا صباح أمس، أن عملية عسكرية مشتركة حققت  الهدف المنشود من استهداف الخلايا الإرهابية  في أحراش «جيح جيحك» الفاصلة بين منطقتي «عاد» و«عدلي» بالإقليم. وأشار الضباط إلى أن الجيش نحج أيضاً في تدمير عتاد عسكري ومركبات تابعة للمتمردين.
وتواصل القوات المسلحة الصومالية بالتعاون مع القوات المحلية، ملاحقة فلول ميليشيات الشباب الإرهابية بجنوب ووسط البلاد.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شعار شرطة دبي
علوم الدار
السيطرة على حريق في المدينة العالمية بدبي
اليوم 19:56
التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار الذي قدمته الإمارات حول غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
إشادة عربية ودولية بقرار مجلس الأمن حول غزة
24 ديسمبر 2023
جندي يمني مرابط في إحدى جبهات القتال ضد الحوثيين جنوبي مأرب (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: اتفاق يمني على الالتزام بوقف إطلاق النار
24 ديسمبر 2023
رياض منصور
الأخبار العالمية
سفير فلسطين في الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: نشكر الإمارات على جهودها
24 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©