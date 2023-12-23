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أفغانستان.. تحذيرات من تزايد عقبات إيصال المساعدات

المناطق الجنوبية والغربية والشرقية من أفغانستان الأكثر تضرراً (أرشيفية)
24 ديسمبر 2023 01:13

دينا محمود (لندن)

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في وقت لا تزال أفغانستان لم تتعافَ فيه من كارثة الزلازل المدمرة التي ضربت عدداً من مناطقها قبل أكثر من شهرين وأوقعت نحو 2500 قتيل بجانب آلاف الجرحى، تكثف المنظمات الإغاثية المحلية والدولية تحذيراتها، من تزايد العقبات التي تحول دون وصول الإمدادات الإنسانية، إلى ملايين المحتاجين إليها في شتى أنحاء البلاد.
فخلال الشهر الماضي وحده، سُجِلَت أكثر من 130 واقعة لحوادث أعاقت أنشطة الإغاثة، ما أدى إلى تعليق العمل في قرابة 30 مشروعاً على ارتباط بالأعمال الإغاثية.
وبحسب مسؤولين يعملون في المجال الإنساني، كانت المناطق الجنوبية والغربية والشرقية من أفغانستان، هي الأكثر تضرراً من هذه العوائق.
ومن بين العوامل التي خلَّفت تأثيرات سلبية على عمليات الإغاثة في أفغانستان خلال الشهر الماضي كذلك، وفقاً لتقرير نشره مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ممارسات التضييق وأعمال العنف ضد الفرق المنخرطة في تلك الأنشطة، والمرافق المُستخدمة من جانب أفرادها، والأصول المملوكة لمنظماتهم أيضاً.
وأشار التقرير إلى أن القيود المفروضة على الحركة داخل أفغانستان، تشكل بدورها عائقاً في وجه إيصال المساعدات بشكل كامل، للكثير من الأفغان، رغم تخفيف بعضٍ من هذه العوائق، في أعقاب سلسلة الزلازل التي ضربت المناطق الشمالية الغربية من البلاد، مطلع أكتوبر، واعْتُبِرَت الأقوى من نوعها، منذ أكثر من أربعة عقود.
بجانب ذلك، انتقد التقرير الأممي الذي نُشِرَ على موقع «ريليف ويب» الإلكتروني، استمرار ما وصفه بـ «استبعاد» المرأة الأفغانية من المشاركة في العمل الإنساني، وذلك في إشارة إلى الحظر الذي تفرضه السلطات الحاكمة في كابول، على عمل النساء في المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية.
وشدد التقرير على أن هذا الإجراء، الذي يسري على الوكالات التابعة للأمم المتحدة أيضاً، لا يزال يشكل تحدياً أمام جهود توزيع الإمدادات الإغاثية وإيصالها إلى من يحتاجون إليها، وخاصة من النساء والأطفال الأفغان. 
وفي الشهر الماضي، أُبلِغَ عن 15 واقعة ذات صلة بالنوع الاجتماعي، قادت إلى تعليق العمل في عشرة من برامج الدعم الإنساني في أفغانستان.
وسبق أن حذرت أليسون دافديان، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أفغانستان، من أن النساء والفتيات في هذا البلد، يَكُنَّ عادة الأكثر تأثراً بالكوارث الطبيعية، والأقل استفادة من جهود الإغاثة ومساعي التعافي من الأزمات، خاصة في ظل التضييق الشديد على حقوقهن.

أفغانستان
المساعدات الإنسانية
الأمم المتحدة
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