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«اليونيسف»: 80 % من أطفال غزة يعانون فقراً غذائياً حاداً

طفل فلسطيني في غزة يجلس قرب موقع إعداد الطعام بمدينة رفح (رويترز)
24 ديسمبر 2023 01:12

غزة (الاتحاد)

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أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، بأن أكثر من 80 % من الأطفال في قطاع غزة يعانون فقراً غذائياً حاداً. 
وقالت المنظمة في بيان أمس، إن تقديراتها تشير إلى أنه في الأسابيع المقبلة سوف يعاني ما لا يقل عن 10 آلاف طفل دون سن الخامسة سوء التغذية الذي سيهدد حياتهم. 
وذكرت أن «هذه النتائج تشير إلى أن جميع الأطفال دون الخامسة في قطاع غزة وعددهم 335 ألف طفل، معرضون بشدة لخطر سوء التغذية الحاد والوفاة التي كان يمكن الوقاية منها لولا استمرار تزايد خطر المجاعة». 
وتابعت: «يأتي هذا الخطر غير المقبول في وقت تشهد فيه المنظومات الغذائية والصحية في قطاع غزة انهياراً كاملاً». 
وأشارت إلى أن «أكثر من ثلثي المستشفيات لم يعد يعمل بسبب نقص الوقود والمياه والأدوية الحيوية أو بسبب تعرضها لأضرار كارثية بسبب الهجمات»، كما دعت إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة. 
وكانت المنظمة أفادت في تقرير صدر عنها، نهاية أكتوبر الماضي، بأن أكثر من 400 طفل يُقتلون أو يصابون في كل يوم في قطاع غزة.

اليونيسف
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الأطفال
غزة
فلسطين
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