«الصحة العالمية»: أهالي غزة يبيعون ممتلكاتهم لمواجهة الجوع

غزة (الاتحاد)

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن الناس في غزة يواجهون الجوع، ويبيعون ممتلكاتهم مقابل الغذاء. وأكد غيبريسوس في تدوينة له في حسابه على منصة «إكس» أن هناك جوعاً ومجاعة في غزة.

وأوضح: «يواجه الناس الجوع ويبيعون أمتعتهم مقابل الغذاء، الآباء والأمهات يجوعون حتى يتمكن أطفالهم من تناول الطعام، وهذا الوضع كارثي على صحة الناس في قطاع غزة».

وشدد غيبريسوس على أن «الصراع المستمر منذ فترة طويلة حال دون الوصول إلى الغذاء المطلوب وغيره من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة».

وأشار إلى أن «النازحين بسبب الظروف الصعبة في فصل الشتاء يتكدسون في الملاجئ، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى زيادة انتشار الأمراض». وأكد غيبريسوس أن «الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر».

وقال غيبريسوس: «تدعو منظمة الصحة العالمية وشركاءها إلى تحسين عاجل للأمن الغذائي من خلال تسريع تدفق المساعدات إلى غزة لوقف المجاعة، ولا بد من استعادة الخدمات، مثل الصحة والمياه النظيفة والصرف الصحي والنظافة العامة».