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«الأونروا»: لا مكان آمن في غزة

نزوح سكان مخيم البريج إلى دير البلح (أ ف ب)
24 ديسمبر 2023 01:12

غزة (الاتحاد)

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أكد مسؤول في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» أمس، أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمس الأول، أمراً لسكان منطقة في وسط قطاع غزة بالانتقال إلى أماكن تشهد غارات جوية. وكان الجيش الإسرائيلي نشر باللغة العربية الجمعة، منشوراً طلب فيه من «سكان مخيم البريج وأحياء عدة مجاورة المغادرة فوراً حفاظاً على سلامتهم باتجاه دير البلح». 
وكتب مدير شؤون «الأونروا» في غزة توم وايت على «إكس»: «الناس في غزة بشر وليسوا قطعاً على رقعة شطرنج، وتم تهجير كثيرين منهم مرات عدة».
وأكد أن «الجيش الإسرائيلي يأمر الناس بالانتقال إلى مناطق تشهد غارات جوية وليس هناك مكان آمن، ولا مكان يذهبون إليه».
وبحسب «الأونروا»، فإن أمر الإخلاء الأخير يشمل أكثر من 150 ألف شخص.
وبذلك يجد آلاف الفلسطينيين أنفسهم مضطرين للنزوح مجدداً خلال الحرب حاملين أمتعتهم البسيطة بعد إصدار الجيش الإسرائيلي أمر إخلاء مناطق بوسط قطاع غزة. 
وحمل نازحون حقائب وممتلكات وأكواما من البطانيات على عربة، فيما وضع آخرون فرش نوم فوق إحدى السيارات.

غزة
فلسطين
إسرائيل
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