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وفد «إيكواس» في سيراليون تحضيراً لبعثة تحقيق الاستقرار

الرئيس السنغالي يصل إلى سيراليون
24 ديسمبر 2023 00:01

يُجري وفد من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) بقيادة الرئيسين السنغالي والغاني، زيارة إلى سيراليون للتحضير لتشكيل بعثة لتحقيق الاستقرار ستعمل بشكل خاص على مكافحة محاولات الاستيلاء على السلطة.
في 26 نوفمبر الماضي، هاجم رجال في العاصمة فريتاون مستودع أسلحة عسكرياً وثكنتين وسجنين ومركزين للشرطة. ووصفت السلطات هذه الاضطرابات التي خلّفت 21 قتيلاً، بأنها محاولة استيلاء على السلطة.
وخلال القمة الأخيرة للمجموعة، دعا قادة دول المنطقة إلى «تسهيل نشر بعثة أمنية تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى سيراليون للمساعدة في تحقيق الاستقرار في البلاد».
وقال تيموتثي كابا وزير الخارجية السيراليوني، في تصريح لإذاعة محلية مساء أمس الجمعة، إنّ بعثة تحقيق الاستقرار «ليست قوة تدخل عسكري»، موضحاً أنّها «بعثة لحماية السلامة».
وتابع «لدينا جيش كفؤ للغاية صدّ المتمرّدين، وهذا لا ينتقص من سيادة سيراليون. ولكن هناك قوة لتحقيق الاستقرار في غامبيا وغينيا بيساو بناء على التقييم الأمني».
ووصل الرئيس السنغالي ماكي سال والرئيس الغاني نانا أكوفو أدو إلى فريتاون لمناقشة الوضع الأمني في البلاد مع رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، حسبما أفاد مكتبهما الرئاسي.
ورفعت الحكومة الأربعاء حظر التجوّل الذي كان مفروضاً منذ أحداث 26 نوفمبر.

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