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الأمم المتحدة تدعو لإنقاذ 185 لاجئاً في المحيط الهندي

المحيط الهندي
24 ديسمبر 2023 00:34

دعت الأمم المتحدة، السبت، إلى إنقاذ 185 شخصاً، أغلبيتهم من النساء والأطفال، يوجدون على متن قارب مأزوم في المحيط الهندي.
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، في بيان، بأن نحو 70 راكباً هم من الأطفال، في حين أن 88 هم نساء، مشيرة إلى أن قاربهم بات قبالة جزر «أندمان ونيكوبار» في المحيط الهندي.وكشفت المفوضية أن «عشرة منهم على الأقلّ في وضع حرج وأن شخصا توفّي».
وأردفت أن «كثيرين آخرين قد يموتون... إذا لم ينقذوا في الوقت المناسب».
وقال بابار بالوتش الناطق باسم المفوضية الأممية إن «الهيئة» تتواصل مع سلطات كلّ البلدان الساحلية في المنطقة وتحثّها على إنقاذ المهاجرين الذين يرجّح أن يكونوا من الروهينغا.
كلّ سنة، يجازف آلاف من أفراد الروهينغا في بورما في رحلات في مسعى إلى الوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.
وقد خاض أكثر من ألفي فرد من الروهينغا غمار هذه الرحلات نحو بلدان في جنوب شرق آسيا سنة 2022، وفق تقديرات مفوضية شؤون اللاجئين.
ومنذ العام الماضي، بات أكثر من 570 شخصا، من بينهم لاجئون من الروهينغا، في عداد القتلى أو المفقودين في البحر في المنطقة، وفق بيان المفوضية الأممية.

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المصدر: وكالات
المحيط الهندي
لاجئون
الروهينغا
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