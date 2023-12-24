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رئيس الوزراء الصيني يزور المناطق المتضررة من الزلزال

من زلزال الصين (أرشيفية)
24 ديسمبر 2023 13:24

دعا رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج إلى استخدام كافة الوسائل الممكنة لتحسين الأحوال المعيشية للأشخاص المتضررين في المناطق التي ضربها الزلزال في شمال غرب الصين، والتأكد من أنهم يقضون أيام فصل الشتاء في أمان.

وزار "لي"، أمس السبت، عدة قرى في محافظة جيشيشان بمقاطعة قانسو ومحافظة مينخه في مقاطعة تشينغهاي المجاورة، حيث ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة هذه المناطق في تمام الساعة 59:11 مساء الاثنين الماضي، ما أسفر عن مقتل 148 شخصا وإصابة 781 آخرين حتى أول أمس الجمعة، فضلا عن انهيار العديد من المباني، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتحدث رئيس الوزراء الصيني، خلال زياراته، مع السكان المتضررين من الزلزال واطلع على الأعمال المتعلقة بإعادة التسكين وتوفير إمدادات الإغاثة وبناء المساكن المؤقتة. وقال "لي" إن الأولوية القصوى لأعمال الإغاثة الحالية هي ضمان قضاء المتضررين فصل الشتاء في دفء وأمن.

ودعا "لي" عمال الإغاثة إلى خوض سباق مع الزمن لإرسال إمدادات الإغاثة والاحتياجات اليومية إلى المتضررين في مراكز الإيواء، وبناء مساكن مؤقتة في أسرع وقت ممكن لأولئك الذين يعيشون حاليا في الخيام.

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وقال "لي" إنه يجب معاينة المباني في المناطق المتضررة من الزلزال وتعزيزها إذا لزم الأمر حتى يتسنى للسكان العودة إليها، فضلا عن ضرورة إعادة فتح المرافق الأساسية مثل المدارس والمستشفيات.

وأضاف رئيس الوزراء الصيني أنه يتعين التخطيط لعملية إعادة الإعمار بطريقة منسقة لمساعدة السكان المحليين على تحسين ظروفهم المعيشية للحيلولة دون انزلاقهم إلى الفقر جراء الكارثة.

ودعا "لي" إلى توفير أفضل سبل العلاج الممكنة للمصابين جراء الزلزال. كما أصدر رئيس الوزراء الصيني تعليماته للحكومات المحلية بنشر معلومات الإغاثة من الكوارث في الوقت المناسب والاستجابة بفاعلية لمخاوف المتضررين.

المصدر: وكالات
لي تشيانغ
زلزال
الصين
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