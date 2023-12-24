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الفلبين ترصد إصابات بمتحور كورونا الجديد

الفلبين (أرشيفية)
24 ديسمبر 2023 15:22

ذكرت وزارة الصحة الفلبينية أنها رصدت 18 حالة إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "جيه.إن1." وهو شكل من أشكال "أوميكرون"، تصنفه منظمة الصحة العالمية على إنه "شكل مختلف ويتطلب الاهتمام". وعلى الرغم من رصد متغير جديد لفيروس كورونا، شددت وزارة الصحة الفلبينية على إنه ليس هناك زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة أو خطورتها بشكل إجمالي، حسب صحيفة "ذا ستار" الفلبينية اليوم الأحد.

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وأضافت الوزارة أن جميع مرضى متحور "جيه.إن1." لفيروس كورونا، تعافوا، حيث تم جمع العينة الأولى، في 16 نوفمبر الماضي وآخرها في الثالث من ديسمبر. وتابعت الوزارة أنه ليس هناك أي دليل على أن المتحور الجديد ينتشر بسرعة. وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت متحور "جيه.إن1." الأسبوع الماضي على إنه شكل منفصل عن سلالته الأم "بي.إيه86.2" ويتطلب الاهتمام. 

المصدر: وكالات
متحورات جديدة
الفلبين
كورونا
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