الصين تسجل رقماً قياسياً جديداً لتدني درجات الحرارة

حطمت العاصمة الصينية بكين رقمها القياسي الذي سجلت فيه درجات حرارة تحت الصفر لأطول عدد من الساعات خلال شهر ديسمبر منذ عام 1951، وذلك بعد أن اجتاحت البلاد موجة باردة تلتها عواصف ثلجية جعلتها تسجل درجات حرارة تميل نحو أدنى مستوياتها تاريخياً.

وشهدت المناطق الشمالية والشمالية الشرقية من البلاد برودة قياسية منذ الأسبوع الماضي، إذ وصلت درجات الحرارة في بعض المناطق بالشمال الشرقي إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر ودون ذلك مع تدفق هواء شديد البرودة من القطب الشمالي.

وسجل مرصد للأحوال الجوية في بكين أكثر من 300 ساعة من الحرارة المنخفضة لدرجة التجمد منذ 11 ديسمبر وحتى اليوم الأحد، وهو أطول عدد ساعات تسجله البلاد خلال هذا الشهر منذ عام 1951، بحسب صحيفة «بكين ديلي».

وأضافت الصحيفة أن العاصمة شهدت أيضاً تسعة أيام متتالية من درجات الحرارة الأقل من 10 درجات مئوية تحت الصفر في تلك الفترة.

وقالت هيئة الأرصاد في إقليم خنان، أمس السبت، إن درجات الحرارة في عدة مناطق أخرى في الإقليم ستنخفض لما يصل إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر مطلع هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن تهب كتل هواء أدفأ نسبياً من شمال البلاد صوب جنوبها بما سيرفع درجات الحرارة اعتباراً من اليوم.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الصينية أن درجات الحرارة تحسنت إلى حد ما في العديد من المناطق بوسط وشرق البلاد اعتباراً من الساعة الثانية بعد الظهر (0600 بتوقيت جرينتش)، اليوم الأحد، مع ارتفاعها في بعض المناطق بأكثر من 10 درجات مئوية.