روسيا تعلن إسقاط طائرات مقاتلة أوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة دفاعها الجوي أسقطت أربع طائرات عسكرية أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وأضافت الوزارة، في نشرتها اليومية، أن دفاعاتها الجوية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة «سوخوي-27» وقاذفة تكتيكية «سوخوي-24» في منطقتي زابوريجيا ودنيبروبتروفسك بجنوب شرق أوكرانيا.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أخرى.

تأتي هذه التصريحات بعد أيام من إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، أن قوات أوكرانية أسقطت ثلاث مقاتلات روسية قاذفة للقنابل من طراز «سوخوي-34» على الجبهة الجنوبية.

وأكد قائد القوات الجوية الأوكرانية أيضا إسقاط الطائرات الروسية.