تدفق كبير للمهاجرين على حدود أميركا مع المكسيك

تواجه شرطة مراقبة الحدود الأميركية والعديد من الولايات صعوبة في التعامل مع توافد آلاف المهاجرين الذين يصلون من المكسيك كل يوم.

وقالت شرطة الحدود إن عدد المهاجرين، الذين يعبرون الحدود، بلغ في الأشهر الأخيرة 10 آلاف يوميا، وهو ارتفاع طفيف عما كان عليه في الأشهر السابقة.

وأضافت أنها اعترضت أكثر من 2,4 مليون مهاجر برا بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023.

وأغلقت السلطات بعض خطوط السكك الحديد في ولاية تكساس بسبب "عودة" دخول مهاجرين غير شرعيين الولايات المتحدة عبر قطارات شحن البضائع.

وعُلّقت عمليات العبور الحدودية بالسيارة من "إيغل باس" منذ مطلع ديسمبر وكذلك من معبرين واحد في ولاية كاليفورنيا وآخر في أريزونا، فيما قالت شرطة الحدود إنها اضطرت لنقل طواقمها بعيدا عن نقاط التفتيش لتركّز على التعامل مع عمليات الدخول غير النظامية.

كان حاكم ولاية تكساس وقع، الاثنين، قانونا يسمح لشرطة الولاية بتوقيف وترحيل مهاجرين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من المكسيك.

واتّهم غريغ أبوت، الذي كان يتحدث خلال مراسم توقيع لقانون، الرئيس الأميركي جو بايدن ب"عدم القيام بشيء لوقف الهجرة غير القانونية".

ويجعل القانون، المعروف اختصارا بالرمز "إس بي4" والذي يدخل حيز التنفيذ في مارس "الدخول غير القانوني من دولة أجنبية إلى تكساس جريمة جنائية" ويعاقب عليه بالسجن ستة أشهر أو ما يصل إلى 20 عاما في حال تكرار المخالفات.

يمنح القانون سلطات إنفاذ القانون في ولاية تكساس صلاحية توقيف المهاجرين وترحيلهم إلى المكسيك، وهي سلطة عادة ما تكون من تخصص السلطات الفدرالية.