عودة حركة الشاحنات بين بولندا وأوكرانيا

كييف (وكالات)

أعلنت إدارة الحدود الأوكرانية أمس، أن المزارعين البولنديين أنهوا إغلاقهم لأحد المعابر الحدودية بين أوكرانيا وبولندا وإن حركة الشاحنات عادت لطبيعتها بشكل كامل.

وذكرت إدارة الحدود عبر تطبيق تيليجرام «تمت استعادة حركة مرور الشاحنات، أنهى المزارعون البولنديون الحصار أمام معبر ميديكا - شيهيني». كما نقلت عن حرس الحدود البولندي قوله إن الاحتجاج أمام المعبر انتهى، مضيفة أن «تسجيل وعبور الشاحنات التي تدخل أوكرانيا يتم كالمعتاد».

وقال مزارعون بولنديون أمس الأول، إنهم سيعلقون احتجاجهم عند المعبر مع أوكرانيا اعتبارا من أمس لكن سائقي الشاحنات سيواصلون إغلاق 3 معابر أخرى خلال عيد الميلاد.

وذكر محللون لعمليات النقل أن حوالي 3900 شاحنة كانت على الجانب البولندي من الحدود بانتظار الإذن لدخول أوكرانيا.