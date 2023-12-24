تزايد مخاطر الفيضانات في معظم أنحاء ألمانيا

برلين (وكالات)

أدت الأمطار الغزيرة، التي تساقطت مؤخراً في مناطق واسعة من ألمانيا، إلى زيادة خطر الفيضانات في العديد من المناطق.

وفي ولاية «ساكسونيا السفلى»، بشمال البلاد، صدر ثالث أعلى مستوى من التحذير المكون من 4 مستويات، في 30 محطة قياس، في وقت مبكر أمس، حسب سلطات الولاية. وتجاوزت أنهار «فيزر وآلر ولاين وأوكر»، هذه العتبة، من بين أنهار أخرى.

واستخدمت فرقة الإطفاء ومتطوعون أكياس الرمل لحماية المناطق في العديد من المناطق. وكان خبراء الأرصاد توقعوا هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج، في بعض المناطق في ألمانيا، أمس الأول، بعد أن اجتاحت العاصفة «زولتان» أجزاء كبيرة من شمال أوروبا.