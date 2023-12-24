إحباط هجومين إرهابيين في النمسا

فيينا (وكالات)

أحبطت السلطات النمساوية هجومين إرهابيين على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في كولونيا بألمانيا قبل أعياد الميلاد، فيما عززت فرنسا من الإجراءات الأمنية تحسباً لأي هجمات محتملة. وقالت وزارة الداخلية النمساوية، إن الاستخبارات الداخلية اعتقلت 4 أشخاص ضمن تحقيق حول شبكة إرهابية، بعد رصد دلالات على احتمالية شن هجوم على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في مدينة كولونيا الألمانية.

وأعلنت هيئة الأمن والاستخبارات بوزارة الداخلية النمساوية، أمس، أن عمليات الاستجواب مستمرة. ولم يتسنّ للسلطات النمساوية تقديم المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالتحقيق.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية بنبأ الاعتقالات في النمسا، بالإضافة إلى إلقاء القبض على شخص في ألمانيا. وقالت وزارة الداخلية في فيينا إن الوضع الأمني في النمسا وفي أنحاء أوروبا متوتر، وهو ما تسبب في إجراءات احترازية خلال عطلات عيد الميلاد على هيئة تعزيز المراقبة ومراقبة الأماكن العامة.

وبدأت أمس الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.

بدورها، عززت فرنسا من الإجراءات الأمنية حول الكنائس خلال فترة عيد الميلاد تحسباً لأي هجمات محتملة.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر منصة «اكس»، إنه سوف يتم نشر رجال الشرطة وأفراد قوات الدرك خارج الأماكن الدينية لحماية المسيحيين خلال احتفالات عيد الميلاد مساء أمس وصباح اليوم. وكان دارمانين قد دعا سابقاً مسؤولي الشرطة للالتزام بالحذر خلال فترة الاحتفالات. ومنذ تعرض مدرس لهجوم إرهابي على يد متطرف في أكتوبر الماضي، رفعت فرنسا مستوى التأهب ضد الإرهاب لأعلى مستوى.