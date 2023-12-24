الإثنين 25 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إحباط هجومين إرهابيين في النمسا

رجال شرطة يقفون في فيينا عقب إحباط هجومين إرهابيين (أ ف ب)
25 ديسمبر 2023 01:06

فيينا (وكالات)

أخبار ذات صلة
قوات الأمن العراقية تقبض على 14 إرهابياً
ألابا أفضل لاعب في النمسا للمرة العاشرة

أحبطت السلطات النمساوية هجومين إرهابيين على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في كولونيا بألمانيا قبل أعياد الميلاد، فيما عززت فرنسا من الإجراءات الأمنية تحسباً لأي هجمات محتملة.  وقالت وزارة الداخلية النمساوية، إن الاستخبارات الداخلية اعتقلت 4 أشخاص ضمن تحقيق حول شبكة إرهابية، بعد رصد دلالات على احتمالية شن هجوم على كنيسة في فيينا وكاتدرائية في مدينة كولونيا الألمانية.
وأعلنت هيئة الأمن والاستخبارات بوزارة الداخلية النمساوية، أمس، أن عمليات الاستجواب مستمرة. ولم يتسنّ للسلطات النمساوية تقديم المزيد من التفاصيل في الوقت الحالي لأسباب تتعلق بالتحقيق.
وفي وقت سابق، أفادت صحيفة «بيلد» الألمانية بنبأ الاعتقالات في النمسا، بالإضافة إلى إلقاء القبض على شخص في ألمانيا. وقالت وزارة الداخلية في فيينا إن الوضع الأمني في النمسا وفي أنحاء أوروبا متوتر، وهو ما تسبب في إجراءات احترازية خلال عطلات عيد الميلاد على هيئة تعزيز المراقبة ومراقبة الأماكن العامة.
وبدأت أمس الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد.
بدورها، عززت فرنسا من الإجراءات الأمنية حول الكنائس خلال فترة عيد الميلاد تحسباً لأي هجمات محتملة. 
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين عبر منصة «اكس»، إنه سوف يتم نشر رجال الشرطة وأفراد قوات الدرك خارج الأماكن الدينية لحماية المسيحيين خلال احتفالات عيد الميلاد مساء أمس وصباح اليوم.  وكان دارمانين قد دعا سابقاً مسؤولي الشرطة للالتزام بالحذر خلال فترة الاحتفالات.  ومنذ تعرض مدرس لهجوم إرهابي على يد متطرف في أكتوبر الماضي، رفعت فرنسا مستوى التأهب ضد الإرهاب لأعلى مستوى.

النمسا
فيينا
فرنسا
الإرهاب
آخر الأخبار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
علوم الدار
إدانة 3 متهمين بسبب الضجيج والاستعراض بمركباتهم بطريقة خطرة في الطريق العام
اليوم 12:54
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
لافتة البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات في الكونغو الديمقراطية
الأخبار العالمية
انتحار خبير من بعثة لمراقبة انتخابات الكونغو
25 ديسمبر 2023
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«التعاون الخليجي» يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
25 ديسمبر 2023
متطوعتان تساعدان الناخبين في العثور على مراكز الاقتراع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
التونسيون ينتخبون ممثليهم في المجالس المحلية
25 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©